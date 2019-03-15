Hiç Bir Hemşehrimiz Bizden 'Bu Konu Bizimle Alakalı Değil' Sözünü Duymayacak"

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, "Hiç bir hemşehrimiz bizden 'Bu konu bizimle alakalı değil' sözünü duymayacak.

AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, "Hiç bir hemşehrimiz bizden 'Bu konu bizimle alakalı değil' sözünü duymayacak. Gerçekten bizle alakalı değilse kimle, hangi kurumla, hangi devlet dairesiyle alakalı ise o kurum üzerinde mahallemizin ihtiyaçlarının karşılanması adına bir baskı oluşturup, o hizmetin gelmesini sağlayacağız" dedi.



Kutlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç ile birlikte Zığra Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.



31 Mart sonrası da AK Parti Belediyeciliğinin devam edeceğini belirten Kutlu, "Onun için sizden özellikle istirham ediyorum. Lütfen daha önce desteklediğiniz gibi AK Partimizi 31 Mart Yerel Seçimlerinde aynı güçle, aynı gönül birliğiyle ve aynı duayla desteklemeye devam edin. 31 Mart'ın sonrasındaki manzaranın, sonuçların hem şehrimiz, hem ülkemizin hayrına vesile olması için bu desteğinizi bizden mahrum etmeyin. Şehrimizle alakalı fiziki ve ekonomik kalkınmaya ilişkin, sosyal ve kültürel kalkınmaya ilişkin birçok projemiz var. Mahalle başkanının ifade ettiği, benim de daha önceki ziyarettimde not ettiğim, ama bu çalışmamızda biraz daha genişlettiğimiz talepleriniz var. Zığra mahallemizde bugüne kadar olan hizmetleri nasıl AK Parti Belediyeciliği kazandırdı ise bundan sonra da ancak AK Parti belediyeciliği kazandırır. Yukarı mahalledeki Serdar Caddesi'nin ışıklandırılması ve hızlı araç kullananların engellenmesi anlamında, oraya bir tümsek yapılması, Tugay yolundaki sulama kanalının kapatılması, mümkünse kapalı boru sistemiyle sulama suyuna katılması, höyükten aşağı sulama kanalı açılması porsuk çayı boyunca su havzalarındaki tarım arazilerinin buradan sulanmasının temini. Bunları yaparız inşallah. Çünkü biz belediye olarak şunu size söyleyemiyeceğim, 'Bu konu bizle alakalı değil' diye inşallah bir cevap duymayacaksınız . Gerçekten bizle alakalı değilse kimle, hangi kurumla, hangi devlet dairesiyle alakalı ise o kurum üzerinde mahallemizin ihtiyaçlarının karşılanması adına bir baskı oluşturup, o hizmetin gelmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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