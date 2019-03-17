Hidamet Asa’dan Marmarabirlik üzerinden siyaset yapılmasına tepki

Yerel seçimler öncesi, bazı kesimlerin kalan yüzde 20 ürün bedellerini bahane ederek, Marmarabirlik üzerinden siyaset yapılmasına sert tepki geldi.

Yerel seçimler öncesi, bazı kesimlerin kalan yüzde 20 ürün bedellerini bahane ederek, Marmarabirlik üzerinden siyaset yapılmasına sert tepki geldi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Bu tür yaklaşımlar art niyetlidir ve kuruma büyük zarar verir" dedi.

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