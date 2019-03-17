Son Dakika Haberleri: Hidamet Asa’dan Marmarabirlik üzerinden siyaset yapılmasına tepki

Hidamet Asa’dan Marmarabirlik üzerinden siyaset yapılmasına tepki

52 dakika önce

Yerel seçimler öncesi, bazı kesimlerin kalan yüzde 20 ürün bedellerini bahane ederek, Marmarabirlik üzerinden siyaset yapılmasına sert tepki geldi.

Hidamet Asa’dan Marmarabirlik üzerinden siyaset yapılmasına tepki, System.String[]
Yerel seçimler öncesi, bazı kesimlerin kalan yüzde 20 ürün bedellerini bahane ederek, Marmarabirlik üzerinden siyaset yapılmasına sert tepki geldi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Bu tür yaklaşımlar art niyetlidir ve kuruma büyük zarar verir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:40 

Ekonomi
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