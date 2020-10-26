Hıdırnebi Yaylası'nda sonbaharda görsel şölen - Son Dakika

Hıdırnebi Yaylası'nda sonbaharda görsel şölen

26.10.2020 12:14

Hıdırnebi Yaylası'ndan drone ile sonbahar manzarası Trabzon'a en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesindeki bin 600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, sonbaharın gelişiyle ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Hıdırnebi Yaylası'ndan drone ile sonbahar manzarası Trabzon'a en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesindeki bin 600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, sonbaharın gelişiyle ziyaretçilerine doyumsuz manzaralar sunuyor.

İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, doğal güzellikleri ile kentte yayla turizminin gelişmesinde önemli yere sahip.

Yayla, sonbaharda ziyaretçilerini alçak kesimlerde sarı ve kızıl tonlardaki bitki örtüsü, zirvelerde ise kar ve sis ile karşılıyor. Ormanları ve göletleriyle doğaseverlere eşsiz manzaralar sunan yayla, küçükbaş hayvan besicilerinin de görüntüleriyle adeta kartpostallık manzara oluşturuyor.

Hıdırnebi Yaylası'nda sonbaharda görsel şölen
Hıdırnebi Yaylası'nda sonbaharda görsel şölen
Hıdırnebi Yaylası'nda sonbaharda görsel şölen
Hıdırnebi Yaylası'nda sonbaharda görsel şölen

Akçaabat, Sonbahar, Trabzon, Drone, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hıdırnebi Yaylası'nda sonbaharda görsel şölen - Son Dakika

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