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Hidrojen Motorlu ve Karbon Emisyonu Olmayan 3D Baskılı Uzay Araçları Üretilecek! - Son Dakika

Hidrojen Motorlu ve Karbon Emisyonu Olmayan 3D Baskılı Uzay Araçları Üretilecek!

17.01.2022 05:16
Hidrojen Motorlu ve Karbon Emisyonu Olmayan 3D Baskılı Uzay Araçları Üretilecek!

Avustralyalı bir start-up, çoğu hidrojen motoru da dahil olmak üzere bir 3D yazıcı kullanılarak üretilecek olan yeni bir uzay fırlatma aracı üzerinde çalışıyor. Bu çalışma bittiği zaman, uzay sanayinde büyük bir devrim yaşanacak!

Uzay macerası, insanlık için hayallerin ötesine geçmiştir. Özellikle uyduları, Dünya'nın yörüngesine yerleştirmek için geliştirilmiş bir fırlatma rampasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Rampalar ile fırlatılan uzay araçları daha kompakt ve hızlı üretilirse, insanlığı uzaya daha hızlı taşıyabilecektir.

Avustralyalı bir havacılık ve uzay mühendisliği girişimi olan Hypersonix Launch Systems, şimdi bunu yapmanın yeni bir yolunu bulmaya çalışıyor. Çözüm olarak; Yeşil yakıt kullanan ve 3D baskılı malzemelerden yapılmış, sesten daha hızlı bir uzay uçağı üretmek olarak görünüyor.

Delta Velos adlı uzay aracı, Sidney Üniversitesi ile ortaklaşa Avustralya'nın Sidney kentindeki firma tarafından üretiliyor.

Hidrojen Motorlu ve Karbon Emisyonu Olmayan 3D Baskılı Uzay Araçları Üretilecek!

Hidrojen Motorlu ve Karbon Emisyonu Olmayan 3D Baskılı Uzay Araçları Üretilecek!

Türünün tek örneği olan uçak şu anda Sydney Üniversitesi Darlington kampüsünün mühendislik bölgesinde üretim ve test aşamasında olduğu söyleniyor.

Hazır olduğunda, günümüz uzay uçuşlarıyla ilgili iki büyük sorunu çözmeyi vaat ediyor. Birincisi, bir roketin kalkışı sırasında üretilen karbon emisyonlarını azaltacağı söyleniyor.

İkincisi, periyodik tablodaki farklı malzemeleri ve bunların kullanımına yönelik yeni teknikleri kullanarak üretim sürecini optimize edecektir.

Bu yeni yapım, Sydney Üniversitesi'nden Profesör Simon Ringer liderliğindeki mühendislik ekibi tarafından desteklenecek. Ekip, gelişmiş 3D yazıcılar kullanarak Delta Valid için gövde ve scramjet motoru için parçalar üretecek. Bu yazıcılar, periyodik tablodaki farklı elementlerin yeni alaşımlar halinde birleştirilmesine de izin verecek olan eklemeli üretim teknolojisini kullanacak.

Hidrojen Motorlu ve Karbon Emisyonu Olmayan 3D Baskılı Uzay Araçları Üretilecek!

Hazır olduğunda, hipersonik uzay aracı, dünyanın ilk 3D baskılı scramjet motorunu kullanarak küçük uyduları yörüngeye gönderecek. Şirket, gerçek uzay uçağını inşa etmeden önce, scramjet motorunu konsept araçlarla test etmeyi planlıyor.

Bunun için, 500 km'lik bir uçuş mesafesi için hidrojenle çalışan tek bir motor kullanarak prototip uzay uçakları geliştirecek. Gerçek Delta Velos, uçuş sırasında bu yeşil motorlardan altı tanesini kullanacak.

Uzay uçuşu için bir hidrojen motorunun kullanılması, Hypersonix'in adını tarih kitaplarına yazmasına izin verecektir. Çünkü böyle bir motor yanma anında yan ürün olarak yalnızca su verir ve hiçbir şekilde karbon emisyonu olmaz. Bu çalışmanın bittiği gün, havacılık endüstrisi için devrin niteliğinde olacağı söyleniyor.

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Sydney, Karbon, Uzay, 3d, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Hidrojen Motorlu ve Karbon Emisyonu Olmayan 3D Baskılı Uzay Araçları Üretilecek! - Son Dakika


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