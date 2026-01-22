Hidrojen Yakıtlı Tren Projesi Başlıyor - Son Dakika
Hidrojen Yakıtlı Tren Projesi Başlıyor

Hidrojen Yakıtlı Tren Projesi Başlıyor
22.01.2026 13:28
TÜRASAŞ, İngiltere ile hidrojen yakıtlı tren geliştiriyor, çevreci ulaşım için önemli adım atılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere ile yürütülecek Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi'nde TÜRASAŞ'ın prototip üretim merkezi olarak merkez rol üstleneceğini belirterek, hidrojen yakıt hücreli trenlerin karbon salımını azaltmasının yanı sıra gürültü kirliliğini düşüren, daha konforlu ve çevreci bir seyahat imkanı sağladığını söyledi.

Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi kapsamında İngiltere ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda iş birliği protokolü imzalandı. İmzalar, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris tarafından atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada söz konusu iş birliğinin yalnızca demiryolu sektörü açısından değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri bakımından da önemli bir adım olduğunu vurguladı. Uraloğlu, hidrojen yakıt hücreli trenlerin karbon salımını azaltmasının yanı sıra gürültü kirliliğini düşüren, daha konforlu ve çevreci bir seyahat imkanı sağladığını kaydetti.

"Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ projede merkez rol üstlenecek"

Bakan Uraloğlu, projeye İngiltere'deki prestijli akademik kurumlar ve uzman kuruluşların katkı sağlayacağını belirterek, "Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ projede merkez rol üstlenecek. Yakıt hücresi ve sistem entegrasyonunda ilgili paydaşlarla birlikte kritik teknik alanlarda bilgi birikimi ve teknik destek süreci yürütülecek" dedi.

Projeyle birlikte hidrojen teknolojilerinde yeni bir döneme adım atıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Hidrojen yakıtlı lokomotiflerin TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde üretilmesini planlıyoruz. Bu proje bir Ar-Ge niteliği taşımakta olup, tüm hakları TÜRASAŞ'a ait olacak" diye konuştu.

"Yerli mühendislik kabiliyetlerimizi bu proje sayesinde daha ileri taşıyacağız"

Türkiye'nin hidrojenli demiryolu araçları alanında kurumsal kapasitesinin güçlendirileceğini belirten Uraloğlu, "Protokol çerçevesinde tasarım, sistem mimarisi, güç elektroniği, enerji yönetimi ve emniyet gibi teknik alanlarda bilgi ve teknik destek sağlanacak. Yerli mühendislik kabiliyetlerimizi bu proje sayesinde daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRASAŞ'ı bu alanda bölgesel bir merkez haline getireceğiz"

Bakan Uraloğlu, projenin sadece üretim değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Amacımız hidrojen teknolojisinde sürdürülebilir bir kapasite oluşturmak ve uluslararası standartlarda rekabet edebilir yerli çözümler ortaya koymaktır. Bu yöndeki çalışmalarımızla TÜRASAŞ'ı bu alanda bölgesel bir merkez haline getireceğiz" diye konuştu.

Projenin uzun vadede çevre dostu ulaşım sistemlerine geçişte de belirleyici rol oynayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Yeşil ulaşımı güçlendirecek bu yatırımı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hidrojen Yakıtlı Tren Projesi Başlıyor

14:58
SON DAKİKA: Hidrojen Yakıtlı Tren Projesi Başlıyor - Son Dakika
