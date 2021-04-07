Hilvan'da kaçak trafo sökümünde gerginlik - Son Dakika

Hilvan'da kaçak trafo sökümünde gerginlik
07.04.2021 17:38
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafolara yönelik jandarmayla birlikte denetim yapan DEDAŞ ekipleri ile mahalle halkı arasında gerginlik yaşandı.
ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafolara yönelik jandarmayla birlikte denetim yapan DEDAŞ ekipleri ile mahalle halkı arasında gerginlik yaşandı.
Hilvan'ın kırsal Kuskunlu Mahallesinde Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) tarafından tarımsal sulamalarda kullanılan trafolara yönelik denetim yapıldı. Jandarma timleri eşliğinde denetim yapan ekiplerin kaçak trafoları sökmek istemesi üzerine gerginlik çıktı. Cep telefonu kameralarına yansıyan gerginlik, jandarmanın müdahalesiyle sonlandırıldı.
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