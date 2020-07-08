Hindistan, Bangladeş sınırında sivilleri öldürüyor - Son Dakika

Bangladeş'te insan hakları kuruluşu Odhikar, Hindistan sınır bölgesinde bu yıl içerisinde 25 Bangladeşli sivilin Hindistan Sınır Güvenlik Gücü (BSF) tarafından öldürüldüğünü açıkladı.



Bangladeş- Hindistan ülke sınırlarında BSF tarafından Bangladeşli sivillerin öldürülmesi zaman zaman dünya gündemini oluşturuyor. Çin- Hindistan arasında Ladakh sınırında gerginlik yaşanan Hint askerler Bangladeş'in sınır bölgesindeki sivilleri hedef alıyor. İki ülkenin sınır politikasına göre, sınır bölgesinde şüpheli birilerini görünce bile doğrudan ateş etmemesi gerekirken, Hint askerleri bazen Bangladeş sınırına girerek sivil vatandaşların evlerine baskın düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Bangladeşli bir kızı öldürerek sınırda bulunan tellere asan BSF'in bir üyesi, 19 Nisan tarihinde, Bangladeş sınırına girerek, babasına yardım etmek için tarlada çalışan bir ortaokul öğrencisini öldürmüştü. Shimon Roy adlı öğrencinin ölümünden sonra iki ülke arasında diplomatik gerginlikler yaşanırken, insan haklarıyla uğraşan Odhikar isimli bir kurum iki ülkenin sınır bölgesinde gelişen olayların takibine başladı. Odhikar'ın çalışmalar sonrasında Ocak-Haziran ayları arasında toplam 6 ayda 25 Bangladeşli sivil vatandaşı sınır bölgesinde BSF tarafından öldürüldüğünü açıklarken, bu süreçte 17 Bangladeşli vatandaşın yaralandığı da belirtildi.



Ortaokul öğrencisi olan Shimon Roy'in ölümünü de yer veren Odhikar raporunda, "Bu dönemde, bir BSF üyesi Bangladeş'e girdi ve babasıyla tarım işleriyle uğraşan bir ortaokul öğrencisi olan Shimon Roy'ı vurarak öldürdü. Bu süreçte BSF tarafından öldürülen Bangladeşlileri Hindistan suçlu olarak göstermeye çalıştı. Kaçak inek getirdikleri, uyuşturucu ile girmeye çalıştığı dile getirildi. Ancak iki ülkenin de politikasına göre, suçlular yakalanması gerekirken Hindistan, diplomatik kurallarına uymayarak doğrudan vuruyor. Ayrıca zaman zaman Bangladeş sınırında girerek sivil vatandaşları vuran da oldu" diye açıkladı.



"Sınırda ölümler talihsiz ve kabul edilemez"



Bangladeş Sınır Muhafızları Operasyonları Müdürü Fayezur Rahman, Hindistan tarafından düzenlenen baskınlar ve sivil vatandaşların ölümü ile ilgili konuşarak "Sınır bölgemizde BSF tarafından vatandaşlarımızı öldürmesi çok talihsiz ve kabul edilemez bir durum. Sınır cinayetlerini önlemek için her zaman çok uyanık davranıyoruz. Biz Bangladeş olarak BSF ile yaptığımız her görüşmede bu konuyu dile getiriyoruz. Ancak onlar bizi dinlemiyor. Protokol imzalanıyor ancak onlara uyulmuyor. Maalesef sınırımızda çok vatandaşımızı kaybettik. Gelecekte de bunun tekrarlanmayacağından emin olamayız" diye konuştu.



"Sınır ötesi suçlar burada en yüksek seviyede"



Hindistan'daki Güney Bengal bölgesinin genel merkezinde üst düzey bir BSF yetkilisi olan S. S. Guleria ise, konu ile ilgili konuşurken, güney tarafında en az 10 Bangladeşli vatandaşın öldürüldüğünü kabul etti. Guleria, "Sınır ötesi suçlar burada en yüksek seviyededir. Bu suç işleyenlerin çoğu Bangladeşli gençler. Bu gençler Hindistan'daki uyuşturucularla alışveriş yapıyorlar. İlaç gibi kullanılan bir uyuşturucu maddesi var. Bangladeş bunu yasakladığı için Bangladeşliler bizim buradan alıyorlar. Ayrıca kaçak yollarla inekler getiriyorlar. Biz operasyon düzenlediğimizde bunlar bizimle karşı karşıya gelirse zaman zaman ateş açmak zorunda kalıyoruz. Çatışmada bizim de askerlerimiz yaralandı. Geçen yıl 3 askerimiz şehit oldu" dedi. - DAKKA