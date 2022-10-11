Hindistan Başbakanı Modi, sömürge döneminden kalma 2 bin yasayı kaldırdığını duyurdu - Son Dakika
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Hindistan Başbakanı Modi, sömürge döneminden kalma 2 bin yasayı kaldırdığını duyurdu

11.10.2022 14:35
Hindistan Başbakanı Modi, sömürge döneminden kalma 2 bin yasayı kaldırdığını duyurdu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiliz sömürge döneminden kalma, sanayicilerin küçük sorunlar nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasına yol açan 2 bin yasayı kaldırdığını açıkladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiliz sömürge döneminden kalma, sanayicilerin küçük sorunlar nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasına yol açan 2 bin yasayı kaldırdığını açıkladı.

Press Trust of India'nın haberine göre, Gucerat eyaletindeki Jamnagar kentinde konuşan Modi, bazı gelişmiş ekonomilerde görülen "kargaşaya" rağmen, dünyanın en büyük beşinci ekonomisine sahip Hindistan'ın istikrar ve azimle ilerlediğini söyledi.

Kendi hükümeti döneminde, Dünya Bankasının yıllık "İş yapma kolaylığı" sıralamasında ülkesinin 5 yılda 142'den 63'e çıkarak büyük ölçüde gelişme gösterdiğini vurgulayan Modi, ülkesinin, Dünya Bankası değerlendirme raporunda ilk 50 sırada yer almasını istediğini belirtti.

İngiliz yönetimi döneminden beri uygulanan, "demode" olarak nitelendirdiği yasalarla ilgili Modi, Başbakan olurken bu tür yasaları yeniden gözden geçirmeyi planladığını belirtti.

Modi, sanayicilerin, fabrikadaki tuvaletlerin temizlenmemesi gibi küçük sorunlar nedeniyle hapis cezasına çarptırılmasına neden olan 2 bin yasayı rafa kaldırdığına işaret ederek daha fazlasını yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

Ufak sorunlar nedeniyle insanların hapse gönderilmesinin "köle zihniyetini" yansıttığını dile getiren Modi, bu düşünceden kurtulmak için kampanya başlattığını duyurdu.

Başbakan, kampanyanın hız kesmeden süreceğini ve çalışmalarının "swachhata abhiyan" (temizlik kampanyası) ile devam edeceğini kaydetti.

Modi, "Yasaları değiştirdik, sistem üzerinde yeni değişiklikler yaptık bu da sıralamamızın değişmesinde etkili oldu. 2014'te Başbakan olduğumda Hindistan iş yapma kolaylığı listesinde 142'nci sıradaydı. 5-6 yıl çok çalıştık ve 63'üncü sıraya ulaştık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Narendra Modi, Dünya, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan Başbakanı Modi, sömürge döneminden kalma 2 bin yasayı kaldırdığını duyurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hindistan Başbakanı Modi, sömürge döneminden kalma 2 bin yasayı kaldırdığını duyurdu - Son Dakika
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