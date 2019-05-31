Son Dakika Haberleri: Hindistan Başbakanı Modi yeni kabineyi açıkladı
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan Başbakanı Modi yeni kabineyi açıkladı

1 saat önce

Hindistan'da dün, ikinci defa başbakanlık için yemin eden Narendra Modi yeni kabinesini açıkladı.

Hindistan Başbakanı Modi yeni kabineyi açıkladı, System.String[]
Hindistan'da dün, ikinci defa başbakanlık için yemin eden Narendra Modi yeni kabinesini açıkladı.
NDTV kanalının haberine göre, 24 bakanın yer aldığı yeni kabinede, seçimlerde birinci çıkan Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) Genel Başkanı Amit Shah, ülkenin yeni İçişleri Bakanı oldu.
Modi'nin önceki hükümetinde İçişleri Bakanı olan Rajnath Singh da Savunma Bakanı olarak görevlendirildi.
Önceki kabinede Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Nirmala Sitharaman ise Maliye Bakanlığına getirildi.
Modi, daha önceleri ABD ve Çin'de büyükelçilik görevinde de bulunmuş diplomat Subrahmanyam Jaishankar'ı da Dışişleri Bakanı olarak atadı.
Ülkede 11 Nisan- 19 Mayıs tarihlerinde 7 aşamada yapılan parlamento seçimlerinde birinci çıkan BJP'nin adayı Başbakan Narendra Modi, dün başkent Yeni Delhi'de yapılan törende, Devlet Başkanı Ram Nath Kovind'in huzurunda yemin ederek ikinci kez başbakan olmuştu.
Yabancı ülke liderleri, üst düzey politikacılar ile dini liderlerin de hazır bulunduğu törene, aralarında Bollywood film yıldızlarının da olduğu 6 binden fazla konuk katılmıştı..
Öte yandan yemin törenine, Pakistan Başbakanı İmran Han davet edilmedi.
Hindistan Seçim Komisyonunun açıkladığı oy sayım sonuçlarına göre, Başbakan Narendra Modi'nin aday olduğu Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) seçimle belirlenen 543 sandalyeden 303'ünü kazanarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştı.

BJP'ye en yakın oy alan Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ise 52 sandalyede kalmıştı.

Seçim Komisyonu, Tamil Nadu'daki Vellore ilindeki seçimleri, "seçime şaibe bulaşmış olabileceği" şüphesiyle iptal ettiğinden, Meclisteki 1 sandalye boş kalmıştı.

Bu sonuçlara göre BJP, Meclis'te tek başına iktidar olmak için gerekli 272 sandalye sayısını aşmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:47 Kaynak: AA
Narendra Modi, Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek Bakan Berat Albayrak'tan memurlara çifte müjde 6 saat aralıksız PUBG oynayan çocuk kalp krizinden öldü Kendisini aldatan eşinin kafasını kesip, çanta içinde polis merkezine götürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:12:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan Başbakanı Modi yeni kabineyi açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]