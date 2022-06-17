Hindistan'da askerlik reformuna karşı tepkiler büyüyorTren vagonları ateşe verildi - Son Dakika
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Hindistan'da askerlik reformuna karşı tepkiler büyüyorTren vagonları ateşe verildi

17.06.2022 11:23

- Hindistan'da askerlik reformuna karşı tepkiler büyüyor Tren vagonları ateşe verildi Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan askeri reforma yönelik başta Bihar eyaleti olmak üzere ülkenin birçok noktasında gerçekleştirilen protestolar, şiddet olaylarına dönüştü.

- Hindistan'da askerlik reformuna karşı tepkiler büyüyor

Tren vagonları ateşe verildi

RAJASTHAN - Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan askeri reforma yönelik başta Bihar eyaleti olmak üzere ülkenin birçok noktasında gerçekleştirilen protestolar, şiddet olaylarına dönüştü. Tren vagonları ateşe verilirken, çok sayıda sefer iptal oldu.

Hindistan'da "Agnipath" olarak adlandırılan askeri reforma yönelik tepkiler büyüyor. Protestoların ikinci gününde Bihar eyaletinde en az iki istasyonda tren vagonları göstericiler tarafından ateşe verildi. Vagonlar alev alev yanarken, demiryolu hizmetleri aksadı, çok sayıda sefer iptal edildi. Bihar polisinden Sanjay Singh, "Bugün 10 farklı noktada trenler engellendi" ifadesini kullandı. Telengana eyaletine bağlı Secunderabad kentinde de giderek yayılan protestolarda yüzlerce kişi bir araya gelerek sokaklara döküldü. Polis AR Srinivas, "Protestocular Secunderabad tren istasyonundaki bazı yerleri de ateşe verdiler" bilgisini paylaştı.

Rajasthan, Uttar Pradesh ve Madhya Pradesh de dahil olmak üzere ülkenin farklı noktaları, şiddetli protestolara sahne oluyor.

Tepki çeken askeri reform

Agnipath planı, orduya kısa vadeli sözleşmeli asker alımını içeriyor. Plan çerçevesinde askerler 6 ayı eğitim olmak üzere toplam 4 yıl orduda görev yapacak. Bu yıl yaklaşık 46 bin kişinin yeni sistemle işe alması planlanırken, askerlerin sadece yüzde 25'i görevine devam edecek. Orduya girenlerin 4 yılın ardından ne yapacağının belirsiz olması ise endişeye yol açıyor. Plan ayrıca ordunun profesyonelliğini zayıflatabileceği ve işsizlik sorunun olduğu ülkede daha fazla işsizliğe yol açabileceği gerekçesiyle tepki çekiyor. Muhalefet kanadı yeni sistemle Hint ordusunun "stajyer ordu" haline getirileceğini savunuyor.

Program çerçevesinde silahlı kuvvetlere 17.5 ile 21 yaş arasında kadın ve erkek personel alınacak.

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Kaynak: İHA

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