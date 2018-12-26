Hindistan'da Bina Çöktü: 4 Ölü, 4 Yaralı
22 dakika önce
Hindistan'ın doğu eyaleti Bihar'da bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan
'ın doğu eyaleti Bihar
'da bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınında yer alan habere göre, eyaletin Jehanabad bölgesinde eski bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çöken binada mahsur kalanların olabileceğinden endişe ediliyor.
Olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:37 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi
Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!
ABD Başkanı Trump'ın, 50 Yıl Önce Askere Gitmemek İçin Sahte Sağlık Raporu Aldığı İddia Edildi
CHP'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kullanacağı Sloganlar Belli Oldu