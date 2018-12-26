Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Bina Çöktü: 4 Ölü, 4 Yaralı

Hindistan'da Bina Çöktü: 4 Ölü, 4 Yaralı

22 dakika önce

Hindistan'ın doğu eyaleti Bihar'da bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Bina Çöktü: 4 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Hindistan'ın doğu eyaleti Bihar'da bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan habere göre, eyaletin Jehanabad bölgesinde eski bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çöken binada mahsur kalanların olabileceğinden endişe ediliyor.

Olay yerine arama ve kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!

ABD Başkanı Trump'ın, 50 Yıl Önce Askere Gitmemek İçin Sahte Sağlık Raporu Aldığı İddia Edildi CHP'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kullanacağı Sloganlar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 23:59:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Bina Çöktü: 4 Ölü, 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]