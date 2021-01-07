Hindistan'da "inek bilimi" sınavı yapılacak - Son Dakika

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümetinin girişimiyle çok sayıda vatandaşın kutsal saydığı inekler hakkında şubat ayında ülke çapında sınav yapılacak.

Aljazeera'nın haberine göre, "inek bilimi" konusunda sanal ortamda çoktan seçmeli 100 sorunun sorulacağı sınava, çocuklar, yetişkinler ve aynı zamanda yabancılar katılabilecek.

Katılımcılar soruları Hintçe, İngilizce ve 12 yerel dilde çözebilecek. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara ödüller ve sertifikalar verilecek.

Modi yönetiminin kurduğu ulusal inek koruma ajansı Rashtriya Kamdhenu Aayog'a (RKA) göre sınavın amacı, insanların inekler hakkında daha çok bilgi sahibi olmasını sağlamak ve insanları bu hayvanlara daha duyarlı hale getirmek.

RKA'nın sınava yönelik yayınladığı çalışma notlarında, farklı inek ırkları hakkında bilgilerin yanı sıra hayvan kesmenin depremlere neden olduğu iddiası yer alıyor.

Modi hükümetinin, Hindistan'da ineklere daha çok siyasal ve mezhepsel kimlik kazandırdığı ifade ediliyor.

Hindistan'ın birçok bölgesinde inek kesilmesi ve yenmesi yasa dışıyken, son dönemde sığır eti tüketen Müslümanlara ve düşük kasttan Hindulara yönelik şiddet eylemleri artması dikkati çekiyor.