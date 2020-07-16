Hindistan'da Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı - Son Dakika

Hindistan'da Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

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"Clinicaltrialsarena.com" internet sitesindeki haberlere göre, Zydus Cadila ilaç şirketinin geliştirdiği "ZyCoV-D" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerinde deneklere ilk dozlar uygulandı.

Hindistan'da birden çok merkezde yürütülen denemeye, 1000'den fazla sağlıklı gönüllü katılıyor.

Şirketin Ahmedabad şehrindeki Aşı Teknoloji Merkezinde geliştirilen potansiyel aşının, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde farklı türlerdeki deney hayvanlarında "güçlü bağışıklık tepkileri uyandırmayı başardığı" bildirilmişti.

Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), 3 Temmuz'da insanlar üzerinde test yapılmasına onay vermişti.

Hindistan'da Zydus Cadila dışında Bharat Biotech ilaç şirketi ve Hindistan Serum Enstitüsü (SII) de yerli aşı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor.

DCGI, Bharat Biotech'in geliştirdiği "Covaxin" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine 30 Haziran'da onay vermişti.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

23 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 15 Temmuz itibarıyla Kovid-19'a karşı 23 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 140 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyon 700 bini aşarken, 587 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ahmedabad, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı - Son Dakika
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