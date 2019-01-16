Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Kumbh Mela Festivali Başladı

Hindistan'da Kumbh Mela Festivali Başladı

1 saat önce

Hindistan'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" isimli Hindu festivali başladı.

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Hindistan'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" isimli Hindu festivali başladı. Festival için her yıl 100 milyondan fazla kişi, sularında yıkanarak günahlarından arındıklarına inandıkları Ganj ve Yamuna nehirlerine giriyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:28 

Hindistan, Dünya
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