Hindistan'da Kumbh Mela Festivali Başladı
1 saat önce
Hindistan'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" isimli Hindu festivali başladı.
Hindistan
'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" isimli Hindu festivali başladı. Festival için her yıl 100 milyondan fazla kişi, sularında yıkanarak günahlarından arındıklarına inandıkları Ganj ve Yamuna nehirlerine giriyor
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:28
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