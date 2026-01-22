Hindistan'da Maocu İsyancılarla Çatışma: 15 Ölü - Son Dakika
Hindistan'da Maocu İsyancılarla Çatışma: 15 Ölü

22.01.2026 21:17
Jharkhand eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasındaki çatışmada 15 isyancı öldü.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada, 15 isyancının öldüğü bildirildi.

NDTV televizyonunun haberine göre, yetkililer, eyaletin Batı Singhbhum bölgesindeki ormanlık alanda güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma çıktığını belirtti.

Açıklamada, çatışmada ilk belirlemelere göre 15 Maocu isyancının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin çok sayıda mühimmat ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü aktarıldı.

Maocu isyancılar, 1967'den bu yana silahlı eylemler yapıyor

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabilelerin ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan bu yana 8 bini sivil olmak üzere, 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Hindistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

