Hindistan'da Namus Cinayeti Endişesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hindistan'da Namus Cinayeti Endişesi

04.02.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uttar Pradeş'te farklı inançlara sahip genç çiftin öldürülmesi, bölgede derin endişe yarattı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde farklı inançlara mensup genç çiftin öldürülmesi ve kadının üç kardeşinin cinayet şüphesiyle gözaltına alınması bölgede derin endişeye yol açtı.

BBC'nin haberine göre, polis, 19 yaşındaki Hindu kadın Kajal ile 27 yaşındaki Müslüman Muhammed Arman'ın cesetlerini 21 Ocak'ta eyalete bağlı Moradabad kentinin Umri köyü yakınlarında bir nehir kıyısında toprağa gömülü halde buldu.

Uttar Pradeş polisi, çiftin iki gün önce kürekle dövülerek öldürüldüğünü ve öldürülen Hindu kadının üç kardeşinin cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Eyalet polisi yetkililerinden Muniraj G, olayın bir "namus cinayeti" olabileceğini belirterek, cinayetin kadının farklı bir inançtan biriyle ilişki yaşaması nedeniyle işlendiğinin değerlendirildiğini söyledi.

Başkent Yeni Delhi'ye yaklaşık 182 kilometre uzaklıktaki Umri köyünde yaklaşık 400 Hindu ve Müslüman ailenin birlikte yaşadığı, şimdiye kadar dini temelli bir gerginlik yaşanmadığı ifade ediliyor.

Köy sakinlerinden Mahipal Saini, Kajal ile Arman arasındaki ilişkinin köydeki farklı inançlara mensup ilk birliktelik olduğunu ve cinayetin bölgede endişeye yol açtığını belirtti.

Öte yandan, polis, olayın ardından köyde olası dini gerilimleri önlemek amacıyla güvenlik önlemlerinin artırıldığını, günlük yaşamın ise yavaş yavaş normale döndüğünü bildirdi.

Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosunun (NCRB) verilerine göre, ülkede 2014'te 18 olarak kaydedilen namus cinayeti sayısı, 2023'te 38'e yükseldi. Ancak insan hakları savunucuları, birçok vakanın sıradan cinayet olarak kayıtlara geçmesi nedeniyle gerçek sayının yüzlerle ifade edildiğini savunuyor.

Uzmanlar, Hindistan'da evliliklerin büyük çoğunluğunun hala aileler tarafından aynı kast ve inanç içinde düzenlendiğini, bu kalıpların dışına çıkan çiftlerin ciddi baskılarla karşılaştığını belirtiyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Hindistan, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Namus Cinayeti Endişesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:34:41. #7.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da Namus Cinayeti Endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.