Hindistan'da Nipah Virüsü Endişesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hindistan'da Nipah Virüsü Endişesi

27.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Bengal'de 2 Nipah vakası sonrası sağlık önlemleri alındı, tüm temaslılar izleniyor.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Barasat kentinde 2 kişinin Nipah virüsü taşıdığının doğrulanmasının ardından, yönetimin kapsamlı halk sağlığı önlemleri aldığı bildirildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Nipah virüsüne karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hindistan'da Batı Bengal eyaletinde Aralık 2025'ten bu yana yalnızca 2 Nipah virüsü vakasının tespit edildiği ve bu vakalarla bağlantılı temaslıların tamamının testlerinin negatif çıktığı aktarıldı.

Bazı medya organlarında Nipah virüsüne ilişkin "yanıltıcı" ve "hatalı" vaka sayılarının dolaşıma sokulduğu belirtilen açıklamada, yalnızca resmi kaynaklarca doğrulanmış bilgilere itibar edilmesi çağrısında bulunuldu.

Söz konusu vakaların teyit edilmesinin ardından Hindistan hükümetinin, Batı Bengal eyalet yönetimiyle yakın koordinasyon içinde, belirlenen sağlık protokolleri doğrultusunda hızlı ve kapsamlı halk sağlığı önlemlerini devreye aldığı kaydedildi.

Doğrulanmış vakalarla bağlantılı toplam 196 temaslının tespit edilerek izlemeye alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin tamamının hastalığa ilişkin belirti göstermediği ve yapılan testlerde Nipah virüsüne rastlanmadığı bilgisi verildi.

Nipah virüsüne karşı gerekli tüm halk sağlığı tedbirlerinin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ana kadar yeni bir vakanın belirlenmediği bildirildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Barasat kentinde, 13 Ocak 2026'da Nipah virüsü taşıdığından şüphelenilen 2 kişi hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yetkililer, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ve solunum cihazına bağlı şekilde tedavi gördüklerini ifade etmişti.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşan kişilerde belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi semptomlarla grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başladığı için bu adı almıştı.

Kaynak: AA

Nipah Virüsü, Hindistan, Bengal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Nipah Virüsü Endişesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
ABD’deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir ABD'deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir
Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüş hazırlığında Ünlü ismin yerine geçecek Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 20:03:01. #7.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da Nipah Virüsü Endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.