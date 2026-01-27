Hindistan'da Nipah Virüsü Endişesi

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Barasat kentinde 2 kişinin Nipah virüsü taşıdığının doğrulanmasının ardından, yönetimin kapsamlı halk sağlığı önlemleri aldığı bildirildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Nipah virüsüne karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hindistan'da Batı Bengal eyaletinde Aralık 2025'ten bu yana yalnızca 2 Nipah virüsü vakasının tespit edildiği ve bu vakalarla bağlantılı temaslıların tamamının testlerinin negatif çıktığı aktarıldı.

Bazı medya organlarında Nipah virüsüne ilişkin "yanıltıcı" ve "hatalı" vaka sayılarının dolaşıma sokulduğu belirtilen açıklamada, yalnızca resmi kaynaklarca doğrulanmış bilgilere itibar edilmesi çağrısında bulunuldu.

Söz konusu vakaların teyit edilmesinin ardından Hindistan hükümetinin, Batı Bengal eyalet yönetimiyle yakın koordinasyon içinde, belirlenen sağlık protokolleri doğrultusunda hızlı ve kapsamlı halk sağlığı önlemlerini devreye aldığı kaydedildi.

Doğrulanmış vakalarla bağlantılı toplam 196 temaslının tespit edilerek izlemeye alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin tamamının hastalığa ilişkin belirti göstermediği ve yapılan testlerde Nipah virüsüne rastlanmadığı bilgisi verildi.

Nipah virüsüne karşı gerekli tüm halk sağlığı tedbirlerinin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ana kadar yeni bir vakanın belirlenmediği bildirildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Barasat kentinde, 13 Ocak 2026'da Nipah virüsü taşıdığından şüphelenilen 2 kişi hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yetkililer, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ve solunum cihazına bağlı şekilde tedavi gördüklerini ifade etmişti.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşan kişilerde belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi semptomlarla grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başladığı için bu adı almıştı.