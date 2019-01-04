Hindistan'da Su Borularından Buz Aktı
11 dakika önce
Hindistan'ın Haryana kentinde aşırı soğuklar nedeniyle bir tarlanın su borularından buz aktı.
Hindistan
'ın Haryana
kentinde aşırı soğuklar nedeniyle bir tarlanın su borularından buz aktı.
Hindistan'ın Haryana kentinde bir tarlanın su borularından akan buz çiftçileri şaşkına çevirdi. Aşırı soğuklar nedeniyle donan su, buz halinde borulardan parça parça akınca ortaya çıkan görüntüler çiftçiler tarafından kayıt altına alındı. - YENİ DELHİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:05 Kaynak: İHA
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