Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Su Borularından Buz Aktı

Hindistan'da Su Borularından Buz Aktı

11 dakika önce

Hindistan'ın Haryana kentinde aşırı soğuklar nedeniyle bir tarlanın su borularından buz aktı.

Hindistan'da Su Borularından Buz Aktı, System.String[]
Hindistan'ın Haryana kentinde aşırı soğuklar nedeniyle bir tarlanın su borularından buz aktı.

Hindistan'ın Haryana kentinde bir tarlanın su borularından akan buz çiftçileri şaşkına çevirdi. Aşırı soğuklar nedeniyle donan su, buz halinde borulardan parça parça akınca ortaya çıkan görüntüler çiftçiler tarafından kayıt altına alındı. - YENİ DELHİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

Haryana, Hindistan, Güncel
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