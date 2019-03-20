Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Trendeki Patlamalarla İlgili Davada Beraat Kararı

Hindistan'da Trendeki Patlamalarla İlgili Davada Beraat Kararı

51 dakika önce

YENİ Hindistan'da 12 yıl önce Pakistan sınırında bir yolcu treninde meydana gelen patlamalarla ilgili yargılanan 4 Hindu beraat etti.

Hindistan'da Trendeki Patlamalarla İlgili Davada Beraat Kararı, System.String[]
YENİ Hindistan'da 12 yıl önce Pakistan sınırında bir yolcu treninde meydana gelen patlamalarla ilgili yargılanan 4 Hindu beraat etti.

Savunma avukatı Mukeş Garg, Mohali kentindeki mahkemenin, müfettişlerin 4 sanığın suçlu olduğunu kesin kanıtlayamadığına ve dolayısıyla sanıkların beraatine hükmettiğini bildirdi.

Samjhauta Ekspresi'nin (Dostluk Ekspresi) 2 vagonu, 2007 yılında Yeni Delhi yakınındaki Dewana istasyonu dışında meydana gelen patlamalar nedeniyle alev almıştı.

Yeni Delhi'den Pakistan sınırından önceki son durak olan Atari'ye giden trende, çoğu Pakistanlı 68 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan, Hindistan'dan dava sürecinin hızlandırılmasını istiyordu.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansı, sanıklar hakkında 2011 yılında taammüden adam öldürme suçlamasıyla dava açmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:52 Kaynak: AA

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