Hindistan'dan Pakistan'a posta hizmeti tepkisi

Hindistan Hukuk ve Adalet ile İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ravi Shankar Prasad, Pakistan'ın ülkesine yönelik posta hizmetlerini durdurma kararını "tek taraflı" şeklinde nitelendirerek, İslamabad yönetimine tepki gösterdi.

Hindistan yerel basınında yer alan haberlerde, Bakan Prasad, başkent Yeni Delhi'de Hint haber ajansı PTI'ya yaptığı açıklamada, "Pakistan'ın kararı doğrudan uluslararası posta birliği normlarına aykırı." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın kararının tek taraflı olduğunu belirten Prasad, İslamabad yönetiminin ülkesine önceden herhangi bir bilgi vermediğini kaydetti.

Yeni Delhi Posta Hizmetleri Direktörü R.V. Chaudhary, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ilk kez böyle bir tavır aldığını anımsatarak, "Kararın ne zaman kaldırılacağından emin değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

"Pakistan posta hizmetlerini yeniden başlattı"

İsminin kullanılmasını istemeyen Pakistan Bilgi ve Enformasyon Bakanlığı yetkilisi, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasından dört gün sonra Pakistan posta hizmetlerini durdurmuştu." dedi.

Kararın Hindistan'la ticaretin askıya alınması kapsamında Pakistan Ticaret Bakanlığı tarafından alındığını kaydeden yetkili, ancak 3 Ekim itibarıyla kişisel, ticari, diplomatik postalar ile her türlü mektup ve kart gönderimine yeniden başlandığını ifade etti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.