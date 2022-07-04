Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çeltik Tarımı - Son Dakika
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Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çeltik Tarımı

04.07.2022 17:20
Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çeltik Tarımı

YENİ DELHİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın en büyük ikinci pirinç üreticisi ve dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı olan Hindistan'da pirinç üretimi, ülke ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

YENİ DELHİ, 4 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın en büyük ikinci pirinç üreticisi ve dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı olan Hindistan'da pirinç üretimi, ülke ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Hindistan'ın <a class='keyword-sd' href='/assam/' title='Assam'>Assam</a> Eyaletinde <a class='keyword-sd' href='/celtik/' title='Çeltik'>Çeltik</a> Tarımı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki kadınlar bir çeltik tarlasına çeltik fidesi dikiyor, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çeltik Tarımı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çeltik tarlasını süren bir çiftçi, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çeltik Tarımı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çeltik tarlasına dikmek için çeltik fideleri taşıyan bir erkek, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çeltik Tarımı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çeltik tarlasına çeltik fidesi diken kadınlar, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çeltik Tarımı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çeltik tarlasına çeltik fidesi diken kadınlar, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çeltik Tarımı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çeltik tarlasına dikmek için çeltik fideleri toplayan çiftçiler, 3 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Assam, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Assam Eyaletinde Çeltik Tarımı - Son Dakika

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