Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 20'ye yükseldi

02.07.2022 10:01
Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 20'ye yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Yetkililer, eyaletin Noney semtindeki Tupul demir yolu inşaat alanındaki heyelan sonrası 40'tan fazla kişinin hala kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Eyalette şimdiye kadar 20 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

AA muhabirine açıklama yapan üst düzey bir yetkili, 18 kişinin kurtarıldığını belirterek, bölgedeki zeminin gevşek olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında temkinli davranıldığını söyledi.

Öte yandan özellikle Assam eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e çıktığı bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Singh ile görüşmesinde, bölgedeki durumu değerlendirdiklerini belirterek, felaketten etkilenenler için dua ettiğini söylemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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