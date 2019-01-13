Son Dakika Haberleri: Hindistan, Pakistanlı Diplomatı Gözaltına Aldı

Hindistan, Pakistanlı Diplomatı Gözaltına Aldı

1 saat önce

Hindistan, Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı gözaltına aldı.

Hindistan, Pakistanlı Diplomatı Gözaltına Aldı, System.String[]
Hindistan, Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı gözaltına aldı.

Pakistanlı diplomatik kaynakların, Geo News haber sitesine yaptığı açıklamaya göre, büyükelçilik çalışanı, kanunsuz olarak gözaltına alındı.

Birkaç saat gözaltında tutulan diplomata zorla belge imzalatıldığını açıklayan diplomatik kaynaklar, Pakistan makamlarının konuyu Hindistan Dışişleri Bakanlığına taşıdığını belirtti.

Diplomatik kaynaklar, söz konusu gözaltının diplomatların haklarını düzenleyen Viyana Konvansiyonu'na aykırı olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Yeni Delhi, Pakistan, Hindistan, Güncel
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