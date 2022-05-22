Hindistan, Sri Lanka'ya insani yardımda bulundu

Hindistan'ın, ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'ya 2 milyar Hindistan rupisi ( 25,7 milyon dolar) değerinde insani yardımda bulunduğu bildirildi.

ANI News'in haberine göre Hindistan, gemiyle Sri Lanka'ya pirinç, süt tozu, ilaç ve medikal malzeme gönderdi.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka bugün Hindistan'dan süt tozu, pirinç ve ilaçların yer aldığı 2 milyar Hindistan rupisi değerinde insani yardım aldı. Destek için Hindistan halkına içten şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce, Hindistan hükümeti Sri Lanka'ya ilaç ve temel gıda malzemeleri göndermişti.

Hindistan, Sri Lanka'ya, 1,5 milyar dolar kredi sağlanmasını onaylamıştı.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestoları yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa,12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.