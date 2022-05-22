Hindistan, Sri Lanka'ya insani yardımda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan, Sri Lanka'ya insani yardımda bulundu

22.05.2022 20:41
Hindistan, Sri Lanka'ya insani yardımda bulundu

Hindistan'ın, ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'ya 2 milyar Hindistan rupisi ( 25,7 milyon dolar) değerinde insani yardımda bulunduğu bildirildi.

Hindistan'ın, ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'ya 2 milyar Hindistan rupisi ( 25,7 milyon dolar) değerinde insani yardımda bulunduğu bildirildi.

ANI News'in haberine göre Hindistan, gemiyle Sri Lanka'ya pirinç, süt tozu, ilaç ve medikal malzeme gönderdi.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka bugün Hindistan'dan süt tozu, pirinç ve ilaçların yer aldığı 2 milyar Hindistan rupisi değerinde insani yardım aldı. Destek için Hindistan halkına içten şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce, Hindistan hükümeti Sri Lanka'ya ilaç ve temel gıda malzemeleri göndermişti.

Hindistan, Sri Lanka'ya, 1,5 milyar dolar kredi sağlanmasını onaylamıştı.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestoları yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa,12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

YORUMLAR
500
Hindistan, Çin'in ihtilaflı sınır bölgesindeki köprü inşasına tepki gösterdi Hindistan, Çin'in ihtilaflı sınır bölgesindeki köprü inşasına tepki gösterdi Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, gıda kıtlığı uyarısında bulundu Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, gıda kıtlığı uyarısında bulundu
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, dolar, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan, Sri Lanka'ya insani yardımda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:27 Taliban yönetimi, ekrana çıkan kadınlara peçe zorunluluğu getirdi! Sunucular alınan karara isyan etti
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 20:47:38. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan, Sri Lanka'ya insani yardımda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement