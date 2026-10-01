Hindistan'da metro istasyonuna özel 'tükürme kutusu' yerleştirildi - Son Dakika
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Hindistan'da metro istasyonuna özel 'tükürme kutusu' yerleştirildi

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Hindistan\'da metro istasyonuna özel \'tükürme kutusu\' yerleştirildi
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Hindistan’ın Mumbai kentindeki bir metro istasyonunda, insanların kamusal alanlara tükürmesini önlemek amacıyla dikkat çeken bir uygulamaya imza atıldı. İstasyona yerleştirilen ve üzerinde “Dünyanın ilk belirlenmiş tükürme alanı” yazan temassız tükürme ünitesi, vatandaşlar arasında tartışma yarattı. Uygulamayı pratik bulanlar olurken bazıları, tükürmeyi engellemek yerine buna özel alan oluşturulmasını eleştirdi.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki bir metro istasyonuna, insanların tükürmesi için özel olarak tasarlanan bir ünite yerleştirildi.

"DÜNYANIN İLK BELİRLENMİŞ TÜKÜRME ALANI"

Ünitenin üzerindeki "Be Responsible" yani "Sorumlu Olun" ifadesinin altında kalan alan, "Dünyanın ilk belirlenmiş tükürme alanı" olarak tanımlanıyor. Ayrıca ünitede "Touchless Spit Bin" (Temassız Tükürme Kutusu) ifadesi yer alıyor.

Hindistan'da metro istasyonuna özel 'tükürme kutusu' yerleştirildi

UYGULAMA TARTIŞMA YARATTI

Uygulamanın ardından ülke kamuoyunda farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar, kamusal alanlara tükürülmesinin önüne geçmek amacıyla böyle bir çözüm geliştirilmesini pratik bulurken bazıları ise insanların kamusal alanlarda tükürmesini engellemek yerine bunun için özel bir alan oluşturulmasını eleştirdi.

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SON DAKİKA: Hindistan'da metro istasyonuna özel 'tükürme kutusu' yerleştirildi - Son Dakika
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