Hint yetkililerin Hz. Muhammed'e hakaret içeren açıklamaları Bangladeş'te protesto edildi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da binlerce kişi, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) yetkililerini protesto etmek için toplandı.

Göstericiler, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve Hindistan menşeli ürünlerin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Cuma namazı sonrası Dakka'daki Beyt-ül Mükerrem Camisi yakınlarında bir araya gelen binlerce Bangladeşli, Hindistan'da iktidardaki BJP'li yetkililerin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren sözlerini kınadı.

Öte yandan protestocular, Hindistan ile ılımlı bir politika izleyen Bangladeş hükümetini de olaya yeterince tepki göstermemekle eleştirdi.

Hindistan'da iktidardaki BJP Sözcüsü Nupur Sharma, BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal ve partinin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

İktidar partisi, söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerinden Srivastava da Twitter paylaşımı nedeniyle Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.