Hırsız, Büyükçekmece'de Sağlık Müdürlüğü'nde Cep Telefonu Çaldı

İstanbul Büyükçekmece'de ilçe sağlık müdürlüğünde masadaki cep telefonunu çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Dizdariye Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre ilçe sağlık müdürlüğüne vatandaş gibi girerek bankodaki cep telefonunu saniyeler içinde çalan şahıs, mağdurun şikayetiyle takibe alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından A.K. adlı şüphelinin olaya karıştığını tespit etti. Daha önce de suç kaydı bulunan A.K. yakalandı. Şahıs emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şahısın ilçe sağlık müdürlüğüne gelerek masada duran cep telefonunu çalma anı yer aldı. - İSTANBUL