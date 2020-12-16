Hırsızlar internete dadandı, çocuklar EBA'sız kaldı - Son Dakika

Hırsızlar internete dadandı, çocuklar EBA'sız kaldı

16.12.2020 10:24
Hırsızlar internete dadandı, çocuklar EBA'sız kaldı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesi Düzköy Mahallesi sınırları içerisinden geçen telefon tellerini hırsızların 2 yıl önce çalmasının ardından mahallede bulunan birçok öğrenci ve vatandaş mağdur oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesi Düzköy Mahallesi sınırları içerisinden geçen telefon tellerini hırsızların 2 yıl önce çalmasının ardından mahallede bulunan birçok öğrenci ve vatandaş mağdur oldu.

Edinilen bilgiye göre, Düzköy Mahallesi'nde gerçekleşen olayda bahçe içerisinden geçen telefon telleri çalındı. Yaşanan hırsızlık olayının gerçekleşmesinin ardından jandarma tarafından başlatılan soruşturma sonucu kablo hırsızları yakalanırken, mahallede yaşayan çocuklar uzaktan eğitim nedeniyle mağduriyet yaşamaya devam etti.

Düzköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Sarı, çocukların eğitimden mahrum kaldığını ifade ederek yetkililerden olaya ilişkin çözüm bulmasını istedi. Sarı, "Bu sorunumuza bir çözüm bulamadık. Hizmet vermeyen Telekom bizden parasını istiyor ve 'vermezseniz de sizi icraya veririm' diyor. Şimdi çocuklara uzaktan eğitim diyorlar ancak biz daha hırsızın çaldığı 300 metrelik kabloyu yerine takıp bu hizmeti veremiyoruz" dedi.

"Bütün yetkililere bildirdim ancak bir sonuç alamadım"

Yetkililere durumu anlattığı halde bir sonucun çıkmadığını söyleyen Muhtar Hüseyin Sarı, "2 seneyi aşkın süre önce hırsızlar tarafından çalınan 300 metrelik kablo, Telekom görevlileri tarafından onarılmayınca mahalledeki öğrenciler internetsiz kaldı. Olaydan sonra jandarma buradaki bahçe sahipleriyle görüşerek soruşturma başlattı. Yaklaşık 3 ay sonrada kabloları çalan hırsızlar bulundu. Bütün yetkili mercilere durumu bildirdiğim halde halen bir sonuç alamadım" diye konuştu.

"Eğitim gören öğrencilerimizde mağdur"

İnternet çalışmadığı halde ücret alındığını da iddia eden Muhtar Hüseyin Sarı, "Uzaktan eğitim gören hem öğrencilerimiz var hem de evinde interneti olan kullanıcılar var. Burada devam eden sorun evlerinde uzaktan eğitim gören öğrencilerimiz var. Onların internet sorunları devam ediyor. Bir de hala Telekom yetkilileri de kullanılmayan internetin ücretini de tahsis ediyor. Telekom'a şikayete giden vatandaşlarımıza ise 'muhtarınızla görüşün' cevabını alıyorlar" şeklinde konuştu. - ORDU

Hırsızlar internete dadandı, çocuklar EBA'sız kaldı
Hırsızlar internete dadandı, çocuklar EBA'sız kaldı
Hırsızlar internete dadandı, çocuklar EBA'sız kaldı

Hüseyin Sarı, Düzköy, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar internete dadandı, çocuklar EBA'sız kaldı - Son Dakika


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