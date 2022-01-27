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Hırsızlar, polisten kaçamadı - Son Dakika

Hırsızlar, polisten kaçamadı

27.01.2022 11:49
Hırsızlar, polisten kaçamadı

Yozgat'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda evden hırsızlık yapan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yozgat'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda evden hırsızlık yapan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yozgat'ın Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerden televizyon, laptop, cep telefonu ve elektronik eşya çalan iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ekipler, şüpheli 45 yaşındaki M.K. ve 17 yaşındaki A.K. isimli iki şahsın evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı eşyalar ile birlikte hırsızlık için kullanılan suç aletleri ele geçirildi. Ev araması sırasında polisin şüphelenmesi sonucu çağrılan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri tarafından hırsızlık şüphelilerinin kaçak elektrik kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YOZGAT

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Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Sorgun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar, polisten kaçamadı - Son Dakika


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