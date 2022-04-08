Hırsızların iş üzerinde birbirleriyle karşılaştığı mahallenin muhtarı isyan etti: "Güvenlik kamerasından bile çekinmiyorlar" - Son Dakika

Hırsızların iş üzerinde birbirleriyle karşılaştığı mahallenin muhtarı isyan etti: "Güvenlik kamerasından bile çekinmiyorlar"

GAZİANTEP - Gaziantep'te aynı anda yaşanan iki farklı hırsızlık olayının bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı Teksilkent Mahallesi'nde madde bağımlısı hırsızlar cirit atıyor. Hırsızların güvenlik kameralarından hiçbir şeyden çekinmediğini söyleyen muhtar Ali Akkürek, emniyete çağrı yaparak bekçi sayısının arttırılmasını istedi.

Hırsızların karşılaştığı anların görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Gaziantep'in Tekstilkent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların başı hırsızlarla dertte. Mahalle sakini vatandaşlar ile esnafları çileden çıkaran hırsızlar güvenlik kameralarına rağmen hırsızlık yapmaktan geri durmuyor. Hırsızların karşılaştığı anların sosyal medyada gündem olmasıyla ismi duyulan mahallenin muhtarı Ali Akkürek, mahallede artık güpegündüz hırsızlık yapıldığını söyledi.

Hırsızların ufak bir boş yer gördükleri gibi ne kapı ne de pencere bıraktığını anlatan muhtar Akkürek, emniyet yetkililerine seslenerek mahalledeki bekçi sayısının arttırılmasını istedi.

"Hırsızların hepsi madde bağımlısı"

Mahallenin çoğunluğunun küçük sanayi sitesinden oluştuğunu aktaran Akkürek, önceden halı üzerine çalışan sanayinin şuanda tekstil üzerine çalıştığını kaydetti. Mahallede yoğun şekilde yaşayan madde bağımlısı olduğunu ifade eden Akkürek, "Ufak bir boş yer gördükleri gibi ne kapı ne de pencere bırakıyorlar. Aldıkları gibi hurdacılara götürüyorlar. Telekomun internet kabloları kesiliyor. Vatandaşlarımız çok mağdur. Emniyetimizden Allah razı olsun güzel çalışıyorlar ama yetmiyor. Yani sadece hırsızı yakalamak onu elinden almak yetmiyor. Bu işi üst mercilere götüremiyoruz. Burada artık iş yerlerinin kapıları güpegündüz çalınıyor. Çalınan malzemeyi hurdacı alınıyor. Bu hırsızlığı yapanların hepsi madde bağımlısı" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik kamerasından bile çekinmiyorlar"

Mahallesinin çevre mahallelerden 5 kat daha büyük olduğunu sözlerine ekleyen Akkürek, "Emniyet madde bağımlılarını sanayi kısmından çıkaramıyor. Hem esnaf hem de vatandaş mağdur, bizde mağduruz. Artık güvenlik kamerasından bile çekinmiyorlar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Madde kendilerini farklı bir hale sokuyor. Valimiz, belediye başkanımız bu soruna bir çözüm bulsun. Bu noktada mahalle bekçisi sayısı arttırabilir diye düşünüyorum. Bekçiler artarsa daha iyi olur. 3-4 bekçi mahallenin tamamına yetişemez. Emniyetin balyoz ekibi var, onlar da çok iyi çalışıyor. Emniyetle birlikte bir WhatsApp grubu kurduk. Nerede bir sıkıntı olursa yetişiyorlar. Ancak bu işe biraz daha özen gösterilmeli" diye konuştu.