Hırsızlık İçin Cinayet İşledi

Ordu Valiliği, Ulubey ilçesinde 81 yaşındaki kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlının, cinayeti hırsızlık yapmak amacıyla işlediğini bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kumrulu Mahallesi'ndeki evinin yanındaki ahırda Akif Öztürk'ün cansız bedeninin bulunması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, Öztürk'ün torununun eşi olduğu öğrenilen O.Y'yi (26) Altınordu ilçesinde suç aletiyle yakaladı.

Gözaltına alınan O.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan şüpheli, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kumrulu Mahallesi'nde ikamet eden Öztürk'ün, evinin bahçesindeki ahırda vücudunun farklı bölgelerine kesici aletle vurulmak suretiyle öldürüldüğü ifade edildi.

Olayın aydınlatılması için Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme timlerinden oluşan özel bir ekip kurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen saha çalışmaları, elde edilen veriler ve tespiti yapılan güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde olayın hırsızlık yapmak amacıyla şüpheli O.Y. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş olup 8 Ocak 2026 tarihinde olayda kullanıldığı değerlendirilen delici, kesici alet ve suça konu ziynet eşyalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. 9 Ocak 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli O.Y. 'kasten öldürme' suçu kapsamında tutuklanarak Ordu Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."