Hırsızlık için yanlarındaki çocukları kullandılar! 3 bin 500 dolar değerindeki çantayı işte böyle çaldılar - Son Dakika
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Hırsızlık için yanlarındaki çocukları kullandılar! 3 bin 500 dolar değerindeki çantayı işte böyle çaldılar

24.05.2022 11:43

Avcılar'da bir kafeteryada oturan bir kişinin 3 bin 500 dolar olan çantası çalındı. Olayla ilgili iki kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, şüphelilerin hırsızlıkları yanlarındaki iki küçük çocuğa yaptırdıkları görüldü. Öte yandan kadınların toplam 109 adet suç kaydı olduğu bilgisi edinildi.

Avcılar, Tahtakale mahallesinde 13 Mayıs'ta meydana gelen olayda kafeterya da oturan müşteri N.S.G.S.'nin yanına koyduğu çanta çalındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken hırsızlık anlarının işyeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde iki hırsızın yanlarındaki iki küçük çocukla birlikte kafeterya da müşteri gibi oturdukları, bu sırada gözlerine kestirdikleri mağduru takip ettikleri görüldü.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

N.S.G.S.'nin cep telefonuyla konuşmaya dalmasıyla harekete geçen hırsızlardan birinin adamın oturduğu masaya doğru yönelerek onun dikkatini dağıttığı görüldü. Bu sırada iki küçük kız çocuğunun harekete geçerek adamın yanında duran çantayı alma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki küçük hırsızın daha sonra çaldıkları çantanın üzerini montla örterek diğer hırsızlarla birlikte hızla uzaklaştıkları görüldü.

TOPLAM 109 ADET SUÇ KAYITLARININ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Dilan B.(26) ile Ayçan U.(32) gözaltına aldı. Şüphelilerden Dilan B.'nin daha önceden 54 kez, Ayçan U. ise 55 kez benzer suçlardan gözaltına alındıkları tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis çantayı çalan iki küçük hırsızı yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

Avcılar, Mayıs, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık için yanlarındaki çocukları kullandılar! 3 bin 500 dolar değerindeki çantayı işte böyle çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık için yanlarındaki çocukları kullandılar! 3 bin 500 dolar değerindeki çantayı işte böyle çaldılar - Son Dakika
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