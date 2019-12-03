"Hırsızlık" şüphelisi güvenlik kamera kayıtlarını inkar edemedi

Emniyetteki ifadesinde, evlerden çaldığı malzemelerle çıkış ve kaçış görüntüleri izletilen şüphelinin olayları kabul ettiği öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, failin "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Velat İ. olduğunu tespit etti.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Telsiz, Nuripaşa ve Sümer mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 4 evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Zeytinburnu 'nda farklı tarihlerde 4 evden hırsızlık yapan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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