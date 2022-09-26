HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ UYUMAK İÇİN GİRDİM, SESİNİZİ DUYUNCA KALKMAK ZORUNDA KALDIM

BURSA'nın İnegöl İlçesinde apartmanın çatısında polis ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi Ahmet Ç.,(45), binada yaşayanların Çatıya neden çıktın sorusuna, Sadece uyumak için girmiştim. Sesinizi duyunca kalkmak zorunda kaldım. Derdimi anlatamıyorum dedi. Gözaltına alınan Ahmet Ç., emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olay, İnegöl'ün Hamidiye Mahallesi Sevinç Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çatıda Ahlet Ç.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinden bıçak, el feneri, tornavida ve hırsızlık için kullanılacağı değerlendirilen çeşitli aletler çıktı. Ahmet Ç., apartmanda oturanların, Buraya neden çıktın sorusuna, Sadece uyumak için girmiştim. Sesinizi duyunca kalkmak zorunda kaldım. Derdimi anlatamıyorum. Uyumak için çıktım diye yanıt verdi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Ç., sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.