Hırsızlık yapamadan polise yakalandılar - Son Dakika
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Hırsızlık yapamadan polise yakalandılar

24.06.2022 13:41
Hırsızlık yapamadan polise yakalandılar

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde apartmanlara hırsızlık amacıyla girip çıktıkları belirlenen ve maske yasağı kalkmasına rağmen yüzlerinde maske ile dolaşan 3 kadın polisin başarılı takibi ile hırsızlık yapamadan yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde apartmanlara hırsızlık amacıyla girip çıktıkları belirlenen ve maske yasağı kalkmasına rağmen yüzlerinde maske ile dolaşan 3 kadın polisin başarılı takibi ile hırsızlık yapamadan yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbar üzerine harekete geçen Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ihbarda tarif edilen 3 kadını takibe aldı. Yaklaşık 1 saat boyunca takip edilen kadınların maske yasağı kalkmasına ve havanın sıcaklığına rağmen maske ile dolaştıkları ve yürüdükleri yol güzergahında apartman ve binalara girip çıktıkları belirleyen polis ardından şüphelileri gözaltına aldı.

Yapılan kimlik kontrolünde her 3 kadınında hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede kadınların Bolvadin ilçesinde bir hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilmesi üzerine şüpheliler Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgide, kadınların daire zillerine basarak içeride kimse olup olmadığını kontrol ettikleri, kapıyı açan olmayınca kilitlenmeden sadece çekip çıkılan kapıların kilit dilini özel bir aparatla kaydırarak kapıyı açtıkları öğrenildi. Kadınların ayrıca girdikleri apartmanlarda daire kapıları açılınca 'alakasız bir isim, kiralık ev var mı ya da kullanmadıkları çocuk kıyafeti olup olmadığı' gibi sorular sordukları belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Emirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık yapamadan polise yakalandılar - Son Dakika

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