Hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir iş yeri ile bir adresten hırsızlık yapan toplam 4 şüpheli şahıs ile vatandaşı gasp eden başka bir şüpheli şahıs yakalandı.

Hırsızlık yapan şahıslar yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te bir iş yeri ile bir adresten hırsızlık yapan toplam 4 şüpheli şahıs ile vatandaşı gasp eden başka bir şüpheli şahıs yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen çeşitli hırsızlık ve gasp olaylarının zanlılarını yapılan çalışmalar sonucu yakaladı. Ekipler, Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde hırsızlık yapmaya çalışan 3 şüpheli şahsı yaşanan kovalamaca sonucu suçüstü yakaladı. Şüpheli şahıslardan ele geçirilen 1 adet LCD televizyon, 3 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda matkap, spiral, güç kablosu ve diğer malzemeler tekrar iş yeri sahiplerine teslim edildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.


Ekipler, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda ise 3 adet hırsızlık olmak üzere toplam 8 adet suç kaydı bulunan şüpheli H.K. isimli şahsa ulaştı. Şüpheli şahıs çalıntı motosiklet ile birlikte yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.


Özgürlük Mahallesi'nde ise bir şahsın darp edilerek cep telefonunun gasp edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 5 tanesi hırsızlık olmak üzere toplam 10 adet suç kaydı bulunan şüpheli İ.H.A. isimli şüpheli şahsa ulaşıldı. Şüpheli şahıs ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.


Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği vurgulandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
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