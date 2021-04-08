Hırsızlık yaparken yakayı ele veren iki kadın, önce soyundu sonra sokak ortasına tuvaletini yaptı - Son Dakika

Arnavutköy'de iki kadın yanlarında bir çocuk bulunmasına rağmen bir mağazadan cep telefonu çaldı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kısa sürede kadınların bulunduğu caddeye gelen polis ekipleri, aralarında kız çocuğunun da bulunduğu şüphelileri polis merkezine götürmek istedi.

BİR ANDA ÜSTLERİNDEKİ KIYAFETLERİ ÇIKARDILAR

Polisleri görünce bir anda üzerindeki kıyafetleri çıkaran kadınlar, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında sokağa tuvaletlerini yaptı. Kadınlar, ellerindeki idrarı polislere atmaya başladı. Hırsızlık şüphelisi kadınlar, olay yerine gelen kadın polislerin müdahalesiyle gözaltına alınarak Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Buradaki ifadelerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Çiğdem M. ve Ceylan M., iş yerinden hırsızlık suçunu işlemekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"2 YIL ÖNCE BENDEN 13 BİN LİRALIK TELEFON ÇALDILAR"

Tutuklanan kadınların 2 yıl önce iş yerinden 13 bin liralık telefon çaldığını belirten İrfan Alkan, "Sokakta yürürken bir anda bu kadınları gördüm. Yüzlerini hemen tanıdım. Bir süre takip ettim. Bir markete girip orada da hırsızlık yaptılar. Sonra polisi arayıp durumu bildirdim. Sağ olsun ekipler hemen geldi ancak kadınlar polisleri görünce soyunup sokağın ortasında pislik yapmaya başladılar. Kadın polisler olmadığı için, polis arkadaşlar kadınlara dokunamadı. Bir süre onların peşinden yürüdüler. Kadın polislerin gelişi ile ancak gözaltına alınabildiler" dedi.