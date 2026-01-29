Hırsızlıkla Aranan Fatma E. Esenyurt\'ta Yakalandı

HIRSIZLIK suçundan hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü Fatma E., Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandı. Fatma E., polis merkezindeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonlarda 8 yıldır aranan Fatma E.'nin Esenyurt'ta saklandığı belirlendi. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından saklandığı ev belirlenen Fatma E., önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Fatma E.'nin 27 Aralık 2028 tarihinden itibaren hakkında hırsızlık suçlarından verilen 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 3 ayrı dosyadan UYAP aramasının da bulunduğu öğrenildi. Polis merkezinde işlemleri yapılan Fatma E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.