Hırsızlıktan 15 Yıl Ceza Alan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
