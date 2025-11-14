Şehit pilota duygusal veda: Abim cesur bir insandı

Hırvatistan'a bakım için giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak, dün akşam saatlerinde düşmüş, Pilot Hasan Bahar düşen uçakta şehit olmuştu. Şehit pilotun acılı kardeşi Tolga Bahar abisini duygusal sözlerle anlattı: "Abim vatansever fedakar cesur bir insandı. Hafta sonu için bize davet etmiştim."

AİLE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

3 ay önce de orman yangınına müdahale ederken kaza kırım sonrası yaralanan Bahar'ın İstanbul Avcılar'daki baba evinin sokağına Türk Bayrakları asıldı. Acılı aile taziyeleri kabul ederken, şehit pilotun kardeşi konuştu.

HAFTA SONU BİRARAYA GELECEKLERDİ!

Acılı kardeş Tolga Bahar, "Abim vatansever fedakar cesur bir insandı. Allah rahmet eylesin. 2 gün önce görüştüm en son hafta sonu bize davet etmiştim. O da "görevden sonra cumartesiye uzamazsa gelirim demişti ama belki uzar" demişti. Ama olamadı. 3 ay önce yine uçağın motoru durmuştu onu bir araziye indirmişti. Ama şimdi bunun detayların bilmiyorum şehit oldu" ifadelerini kullandı.