Hisarbey köyü tek sofrada buluştu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyünde öğrenci ve velileri iftarda bir araya geldi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyünde öğrenci ve velileri iftarda bir araya geldi.

Hisarbey Ortaokulu bahçesinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda öğrenciler Hacivat ve Karagöz gösterisi sundu, ilahi okudu.

Yemek sonrası öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, AA muhabirine, ramazanın barış, kardeşlik, muhabbet ve hoşgörünün hakim olduğu bir ay olduğunu söyledi.

Yoldaş, "Bu ay, sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirip Allah'ın bizlere sunduğu nimetlere daha fazla şükretmemiz gereken bir aydır. Bugün evlatlarımızla iftarda bir araya gelip bizler için ne denli önemli olduklarını hissettirmek istedik. İftarla birlikte aynı zamanda hoş bir sohbet oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Sarıkaya Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi Emre Öztürk de katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul'da, 34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktorun hapsi istendi!

Eski eşini, polisin ve oğlunun önünde tekme tokat dövdü

Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Son Dakika! Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı