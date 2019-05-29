Son Dakika Haberleri: Hisarbey köyü tek sofrada buluştu
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Hisarbey köyü tek sofrada buluştu

1 saat önce

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyünde öğrenci ve velileri iftarda bir araya geldi.

Hisarbey köyü tek sofrada buluştu, System.String[]
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey köyünde öğrenci ve velileri iftarda bir araya geldi.
Hisarbey Ortaokulu bahçesinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda öğrenciler Hacivat ve Karagöz gösterisi sundu, ilahi okudu.
Yemek sonrası öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, AA muhabirine, ramazanın barış, kardeşlik, muhabbet ve hoşgörünün hakim olduğu bir ay olduğunu söyledi.
Yoldaş, "Bu ay, sevdiklerimizle daha fazla zaman geçirip Allah'ın bizlere sunduğu nimetlere daha fazla şükretmemiz gereken bir aydır. Bugün evlatlarımızla iftarda bir araya gelip bizler için ne denli önemli olduklarını hissettirmek istedik. İftarla birlikte aynı zamanda hoş bir sohbet oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Programa, Sarıkaya Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi Emre Öztürk de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:06 Kaynak: AA
Yozgat, Sarıkaya, Hisarbey, Güncel
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