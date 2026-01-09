Hiyam el-Ayaş Gözaltında

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 1996'da öldürülen komutanı Yahya el-Ayaş'ın eşi Hiyam Ayaş'ı "internet üzerinden kışkırtma yaptığı" iddiasıyla gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus kentinin Cebel eş-Şimal bölgesi başta olmak üzere bazı mahallelerine baskın düzenledi.

Bazı evlerde arama yapan İsrail ordusu, Kassam Tugayları'nın öldürülen komutanı Yahya el-Ayaş'ın eşi Hiyam el-Ayaş'ı gözaltına aldı.

İsrail ordusunun, evinin girişine "Umm el-Beraa internet üzerinden kışkırtma nedeniyle gözaltına alındı" yazılı bir pankart astığı ve pankarta Hiyam el-Ayaş'a ait olduğu öne sürülen bir Facebook paylaşımının görselini eklediğini aktarıldı.

Kassam Tugayları'nın önde gelen komutanlarından Yahya el-Ayaş, İsrail tarafından 5 Ocak 1996'da Gazze Şeridi'nde cep telefonuna yerleştirilen patlayıcıyla öldürülmüştü.