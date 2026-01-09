Hiyam el-Ayaş Gözaltında - Son Dakika
Hiyam el-Ayaş Gözaltında

09.01.2026 14:32
İsrail ordusu, Hamas komutanı Yahya el-Ayaş'ın eşi Hiyam'ı kışkırtma suçlamasıyla gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 1996'da öldürülen komutanı Yahya el-Ayaş'ın eşi Hiyam Ayaş'ı "internet üzerinden kışkırtma yaptığı" iddiasıyla gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus kentinin Cebel eş-Şimal bölgesi başta olmak üzere bazı mahallelerine baskın düzenledi.

Bazı evlerde arama yapan İsrail ordusu, Kassam Tugayları'nın öldürülen komutanı Yahya el-Ayaş'ın eşi Hiyam el-Ayaş'ı gözaltına aldı.

İsrail ordusunun, evinin girişine "Umm el-Beraa internet üzerinden kışkırtma nedeniyle gözaltına alındı" yazılı bir pankart astığı ve pankarta Hiyam el-Ayaş'a ait olduğu öne sürülen bir Facebook paylaşımının görselini eklediğini aktarıldı.

Kassam Tugayları'nın önde gelen komutanlarından Yahya el-Ayaş, İsrail tarafından 5 Ocak 1996'da Gazze Şeridi'nde cep telefonuna yerleştirilen patlayıcıyla öldürülmüştü.

Kaynak: AA

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
