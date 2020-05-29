Hizan'da cuma namazı eda edildi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde normalleşme süreci kapsamında ilk kez cuma namazı kılındı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren cemaatle namaz kılınmazken, bugün cuma namazıyla birlikte yeniden cemaat toplandı. Normalleşme planları kapsamında bugün ilk kez cemaatle birlikte namaz kılındı. Camilerin avlularında sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1-1,5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Namaz öncesi emniyet ve belediye ekipleri namaz kılacak vatandaşları maske takmaları konusunda uyarırken, maskesi olmayan cemaate ise maske dağıtımı yapıldı.



İlçe Müftülüğü tarafından kurban kesilerek dualar edildi. - BİTLİS