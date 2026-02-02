Bitlis'in Hizan ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.
Yeni dönemin ilk haftasında tüm Türkiye'de olduğu gibi bayrak sevgisi konusu işlendi.
Son Dakika › Güncel › Hizan'da İkinci Dönem Başladı - Son Dakika
