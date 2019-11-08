Hizan'da Mevlid Kandili programı düzenlendi

i Muhammed'in doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

i Muhammed'in doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

Hizan İlçe Müftülüğü Mevlid Kandili dolayısıyla Bediüzzaman Ulu Camii'nde bir program düzenledi. Akşam namazının ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Türkçe ve Kürtçe okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerle devam etti. Program okunan dua ile son bulurken, cemaat tarafından getirilen toplu salavatların ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BİTLİS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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