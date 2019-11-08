Son Dakika Haberleri: Hizan'da Mevlid Kandili programı düzenlendi
Son Dakika Güncel Hizan'da Mevlid Kandili programı düzenlendi

Hizan'da Mevlid Kandili programı düzenlendi

6 saat önce

i Muhammed'in doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

Hizan'da Mevlid Kandili programı düzenlendi, System.String[]

i Muhammed'in doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.


Hizan İlçe Müftülüğü Mevlid Kandili dolayısıyla Bediüzzaman Ulu Camii'nde bir program düzenledi. Akşam namazının ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Türkçe ve Kürtçe okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilerle devam etti. Program okunan dua ile son bulurken, cemaat tarafından getirilen toplu salavatların ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BİTLİS

Bediüzzaman Said Nursi, Mevlid Kandili, Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı: Bugün yeryüzü can suyuna her zamankinden daha çok muhtaçtır
Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 01:50:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hizan'da Mevlid Kandili programı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]