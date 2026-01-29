Hızlı Trenle Uyuşturucu Sevkiyatı: Avukat ve Arkadaşı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Hızlı Trenle Uyuşturucu Sevkiyatı: Avukat ve Arkadaşı Tutuklandı

Hızlı Trenle Uyuşturucu Sevkiyatı: Avukat ve Arkadaşı Tutuklandı
29.01.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da hızlı trenle uyuşturucu getirirken yakalanan avukat ve arkadaşı tutuklandı.

Konya'ya hızlı tren ile şehir dışından uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen avukat ve arkadaşı istasyonda gözaltına alındı. Bavullarda 1 kilo 50 gram skunk ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan şahıslar, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutukladı. Tutuklanan avukat daha önce FETÖ soruşturmalarında 'örgüte üye olmak' suçundan yargılanıp ceza aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya Barosuna kayıtlı 31 yaşındaki avukat Sefa S. ile arkadaşı 29 yaşındaki Müfit İ'nin İstanbul'dan hızlı trenle kente uyuşturucu madde getirecekleri tespit edildi. Bunun üzerine ekipler belirlenen şahısları trenden indiği esnada yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan aramalarda avukatın taşıdığı valizde 3 parça halinde 1 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Avukat daha önceden de FETÖ örgütüne üye olmak suçundan yargılanmış

Avukat Sefa S'nin emniyet ifadesinde uyuşturucu bulunan valizin arkadaşına ait olduğunu, kendisinin sadece valizi taşıdığını söylediği öğrenilirken, avukatın arkadaşı ise susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, savcılık ifadelerinde ise 24 Ocak Cumartesi günü gezmek için uçakla İstanbul'a gittiklerini, burada uyuşturucu madde kullandıklarını, orada ucuz olduğu için 5'er bin dolar para vererek kullanmak için uyuşturucuyu alıp, Konya'ya getirdiklerini, gara geldiklerinde ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındıklarını anlattıkları ileri sürüldü.

Avukat Sefa S'nin daha önceden FETÖ soruşturmalarında 'örgüte üye olmak' suçundan Samsun'da yargılanıp ceza aldığı öğrenildi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçunda haklarında işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Gözaltı, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hızlı Trenle Uyuşturucu Sevkiyatı: Avukat ve Arkadaşı Tutuklandı - Son Dakika

Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:36
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz
Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz?
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:22
Türkiye’de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:41:21. #7.11#
SON DAKİKA: Hızlı Trenle Uyuşturucu Sevkiyatı: Avukat ve Arkadaşı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.