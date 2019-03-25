Son Dakika Haberleri: Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw Filmi

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw Filmi

1 saat önce

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw Filmi, System.String[]
Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hobbs & Shaw, seriden tanıdığımız Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanıyor. Başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın üstlendiği filmde “The Crown” dizisinin Prenses Margaret’ı Vanessa Kirby Deckard Shaw’un kız kardeşi olan bir MI-5 ajanına hayat verirken, Altın Küre ödüllü Idris Elba ise kötü adam olarak karşımıza çıkıyor. Yönetmen koltuğuna ise “John Wick”, “Sarışın Bomba” ve “Deadpool 2” filmlerinden tanıdığımız David Leitch'in oturduğu filmin senaryosunu Chris Morgan kaleme alıyor.


Yönetmen: David Leitch
Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson
Oyuncular: Idris Elba, Dwayne Johnson, Vanessa Kirby , Eiza González, Jason Statham, Teresa Mahoney, Eddie Marsan, Cliff Curtis, John Tui, Joe Anoa'i, Stephanie Vogt, Viktorija Faith, Conlan Casal, Tim Connolly, David Mumeni, Ruth Horrocks, Bernardo Santos, Helena Holmes, Michel Alexandre Gonzalez, Kelemete Misipeka, Sonia Goswami, Amar Adatia, Manoj Anand, Eliana Sua, Daniel Eghan, Julian Ferro, Westley LeClay, Marian Lorencik, James Merrill, Rubens Saboia
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 02.08.2019

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Vanessa Kirby, Dwayne Johnson, Sinema
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