Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı... - Son Dakika Magazin

Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...

15 dakika önce

Yapımcılığını Fabrika Yapım Öner Arslanel'in, proje tasarımını Ali Leskay'ın yönetmenliğini ise Metin Balekoğlu'nun üstlendiği dizinin teaserı yayınlandı.

Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı..., System.String[]

Yapımcılığını Fabrika Yapım Öner Arslanel'in, proje tasarımını Ali Leskay'ın yönetmenliğini ise Metin Balekoğlu'nun üstlendiği dizinin teaserı yayınlandı.


Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in rol aldığı dram-entrika türündeki dizi Hizmetçiler'in teaserı büyük merak uyandırdı.


Senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen'in kaleme aldığı Hizmetçiler, lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.

Seçkin Özdemir, Deniz Baysal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:12 
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