Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) telekonferans yoluyla "Silikon Vadisi Ekosistemi" web semineri düzenlendi.

HKÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleşen seminerde, Kaliforniya Devlet Üniversitesi akademisyeni Dr. İzzet Darendeli, Silikon Vadisi'ndeki Cisco Şirketi'nden Aydın Bırık, Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile Gelişibu.com ve Davetly.com kurucusu Kadir Yunus Enli katıldı.

Katılımcılar, girişim ve deneyim, Silikon Vadisi'nin sunduğu fırsat ve riskler ile yatırım ve finans yönetimi konu başlıklarında konuşma yaptı.