Hokey Milliler Polonya'ya Yenildi

A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'ya 5-1 yenildi.

Heidelberg kentindeki SNP Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye'nin tek golü 20. dakikada Sait Kalkan'dan gelirken Polonya'nın gollerini, 11 ve 12. dakikada Eryk Bembenek, 14 ve 15. dakikada Gracjan Jarzynski ile 27. dakikada Jacek Kurowski, kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonadaki ikinci maçını SNP Dome Salonu'nda bu akşam TSİ 19.25'te Avusturya ile oynayacak.